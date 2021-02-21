Российскую вакцину «Спутник V» сравнили с автоматов Калашникова

Ведущий австрийский инфекционист Флориан Тальхаммер в интервью изданию Kronen Zeitung сравнил российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» с автоматом Калашникова.

Он указал на надежность вакцины и ее эффективность.

«"Спутник V" - как автомат Калашникова, русский пистолет-пулемет: простой, надежный и эффективный», - сказал Тальхаммер.

Он также подчеркнул, что многообещающие данные о российской вакцине были опубликованы в авторитетном медицинском журнале.

Российский препарат, созданный институтом Гамалеи при участии специалистов Минобороны РФ, входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.