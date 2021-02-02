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Сибирские генетики рассказали, как выявили фиолетовую пшеницу для борьбы с болезнями Паркинсона и Альцгеймера

Валентина Пескова
12:00 02.02.2021
Необычный сорт цветной пшеницы вывели в Новосибирске, в составе культурного растения - повышено содержание антоцианов.
Сибирские генетики рассказали, как выявили фиолетовую пшеницу для борьбы с болезнями Паркинсона и Альцгеймера
© Фото: ИЦиГ СО РАН (Новосибирск)
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Выведенный сибирскими биологами вместе с коллегами из Всероссийского института растениеводства имени Вавилова РАН новый сорт пшеницы имеет зерна необычного фиолетового цвета, так как внутри растения накапливаются оксановые соединения - это натуральные пигменты, которые присутствуют в царстве покрытосеменных растений.

Как рассказала «Звезде» старший научный сотрудник сектора функциональной генетики злаков ИЦиГ СО РАН Новосибирска Олеся Шоева, такие пигменты известны и содержатся во многих ягодах, фруктах, листьях и стеблях некоторых растений, в том числе злаковых культур и такой уникальной пшеницы.

«Впервые такой сорт пшеницы был найден в XIX веке в Эфиопии. У нее единственной зерно было окрашено в тон такого же цвета. Это был уникальный образец, и в результате эволюции так сложилось, что он появился именно в том районе. Нашей задачей было перенести эту форму твердой пшеницы в наши культурные и возделываемые сорта. Для этого мы проводили тщательную селекцию, скрещивание и отбор», - рассказала Олеся Шоева.

Генетики использовали в своей работе над селекцией растений те же технологии, которые используются в медицине - применяли ПЦР-маркеры и наблюдали за ПЦР-реакциями, чтобы проследить из поколения в поколение передачу уникальных аллелей, отвечающий за окраску зерен из доноров в современные сорта

Как указывалось ранее, фиолетовозерная пшеница благодаря своим уникальным свойствам может использоваться для снижения рисков заболеваний нейродегеративного свойства - болезней Паркинсона и Альцгеймера.

«Однако это - не единственная польза антоцианов, она - гораздо шире. Проведя сравнение на двух группах мышей мы выяснили, что зерна такой пшеницы не просто содержат антиоксиданты, которые могут захватывать какие-то активные формы кислорода в организме, нейтрализовать их и влиять на метаболические сигнальные пути, которые проявляются в организме в том числе в случае деменции. А установили также превентивные действия не только такой зерновой диеты, а антоцианов в принципе», - рассказала Олеся Шоева.

Как пояснила научный работник, действие антоцианов может успешно предотвращать развитие нейродегенеративных заболеваний также через фрукты и овощи. Кроме того, селекционеры уверены, что употребление в пищу хлеба и хлебобулочных изделий из такого сорта пшеницы сделает более полезным каждодневный рацион.

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