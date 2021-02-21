NASA предлагает сделать фотографию «на Марсе»

Американское космическое агентство NASA предложило пользователям сделать снимок на фоне Марса. Для этого нужно загрузить свою фотографию и выбрать фон. Есть несколько фонов для выбора: на фоне планеты, также на фоне центра управления полетами NASA, и в космической лаборатории. Система автоматически разместит человека на выбранном фоне.

Ранее президент «Марсианского общества», инженер Роберт Зубрин заявил, что присутствие людей на Марсе станет возможно к концу десятилетия, а первый город-миллионник появится к 2100 году.

По словам специалиста, планы основателя SpaceX Илона Маска начать пилотируемые полеты на Марс в ближайшие шесть лет достаточно сомнительны.