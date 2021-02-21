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Тихановская заявила о «потере улиц» белорусской оппозицией

Алена Миронова
14:26 21.02.2021
Кандидат в президенты Белоруссии в 2020 году подчеркнула, что акции протестов могут начаться после того, как оппозиция получше организуется, что, по ее словам, может случиться уже этой весной.
Тихановская заявила о «потере улиц» белорусской оппозицией
© Фото: Florian Gaertner, imago-images, Globallookpress
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Белорусская оппозиция «потеряла улицы». Об этом заявила бывший кандидат на пост главы республики Светлана Тихановская.

«Я должна признаться, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих — у них есть оружие, у них есть сила, поэтому да, на данный момент кажется, что мы проиграли», — заявила политик в интервью швейцарской газете Le Temps.

Тихановская подчеркнула, что акции протестов на улицах Белоруссии могут начаться после того, как оппозиция получше организуется, что, по ее словам, может случиться уже этой весной.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня республика и весь белорусский народ переживают переломный период. Более того, глава государства сравнил данный период жизни страны с распадом Советского Союза.

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