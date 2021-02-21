Туристов предостерегли от поездок на извергающийся вулкан Ключевского
По данным МЧС России, фланговые извержения формируются на высоте около 2,5-2,7 километра над уровнем моря вблизи ледника Эрман.
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На Камчатке началось новое фланговое извержение Ключевского вулкана, из-за чего МЧС России просит туристов воздержаться от самостоятельных поездок.
«Фланговые извержения формируются на высоте около 2,5-2,7 километра над уровнем моря вблизи ледника Эрман», - сообщается на сайте регионального ведомства.
По предположениям специалистов, извержение будет продолжаться в ближайшие несколько дней. Вблизи Ключевского вулкана может наблюдаться превышение ПДК газа при парогазовых выбросах, в результате чего «пеплопады могут вызвать аллергические реакции».
На данный момент организованных туристических групп в этом районе не ожидается.