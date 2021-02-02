В Мосгорсуде началось судебное заседание над Алексеем Навальным

В Мосгорсуде началось заседание над Алексеем Навальным. Решается вопрос по представлению ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальный срок.

В понедельник в Генпрокуратуре заявили о поддержке требований ФСИН, считая представление абсолютно законным и обоснованным. В ведомстве планируют поддерживать эту позицию в суде.

Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту «Шереметьево» после возвращения из Германии, где он проходил лечение. Химкинский городской суд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.

Отмечается, что Навальный был задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу «Ив Роше». В августе 2017 года испытательный срок был продлен до 29 декабря 2020 года за неоднократную неявку в инспекцию и троекратное привлечение к административной ответственности.