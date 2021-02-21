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В Австрии призвали «не рубить сук, на котором сидит ЕС» в вопросе санкций против России

Алена Миронова
13:52 21.02.2021
По словам главы МИД Австрии, само государство выступает за санкции, однако все же предостерегает «от чрезмерной реакции».
В Австрии призвали «не рубить сук, на котором сидит ЕС» в вопросе санкций против России
© Фото: Xinhua, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал европейские страны «не рубить сук, на котором ЕС сам сидит» в вопросе санкций против России.

В понедельник, 22 февраля, главы МИД стран Евросоюза обсудят «соразмерную реакцию» на ситуацию вокруг Алексея Навального. Об этом Шалленберг рассказал в интервью изданию Welt am Sonntag.

По словам австрийского политика, сама Австрия выступает за санкции, однако все же предостерегает «от чрезмерной реакции». Глава внешнеполитического ведомства считает, что Брюсселю не стоит отказываться от диалога с Москвой - санкционный список должен быть «грамотным с политической точки зрения и надежным — с юридической».

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