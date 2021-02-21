СМИ узнали о планах Байдена смягчить санкции против Ирана

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена рассматривает возможность смягчения санкций в отношении Ирана. Об этом пишет газета Times со ссылкой на источник.

Вашингтон намерен сесть за стол переговоров, чтобы обсудить все детали. Однако издание отмечается, что уже сейчас есть предпосылки к тому, что послабление ограничений может произойти и до этого.

По предварительным данным, на этот шаг администрация президента США идет для возобновления ядерной сделки.

Незадолго до этого в Госдепе заявили, что рассчитывают на совместную работу с Россией и Китаем по иранской ядерной программе, вопреки серьезным разногласиям по другим вопросам.