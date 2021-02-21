В СК раскрыли подробности убийства матерью двух маленьких детей в Москве

В ГУ Следственного комитета России по городу Москве возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух маленьких детей. В ведомстве посчитали, что в квартире на северо-востоке столицы произошло убийство.

Согласно предварительной версии, вечером в субботу мать убила одиннадцатилетнюю дочь и трехлетнего сына, после чего самостоятельно нанесла себе повреждения. На данный момент женщина находится в медучреждении и получает необходимую помощь.

Сотрудники СК РФ в настоящее время работают на месте преступления. Все обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.