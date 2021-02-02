Число заразившихся COVID-19 за сутки в РФ опустилось ниже 17 тысяч впервые с конца октября

Впервые с октября 2020 года суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией россиян опустился ниже 17 тысяч человек и составил 16 643 случая. За последние сутки умерли 539 пациентов.

По данным оперативного штаба, аналогичные показатели отмечались в 20-х числах октября прошлого года, однако в тот момент наблюдался процесс роста заболеваемости.

Выздоровели за минувшие сутки 22 372 человека. Москва, как и прежде, занимает первое место по суточным показателям новых случаев заражения COVID-19 из всех городов России. Наименьшее их количество зарегистрировано на Алтае.

В общей сложности в настоящий момент в РФ зарегистрировано 3 884 730 случаев заболевания, 3 340 545 выздоровевших и 74 158 умерших.