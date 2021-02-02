Мэрилин Мэнсон отреагировал на обвинения в издевательствах над женщинами

Американский рок-певец Мэрилин Мэнсон назвал обвинения в насилии в свой адрес «ужасным искажением реальности».

«Мои интимные отношения всегда были по согласию с близкими по духу партнерами. Независимо от того, как и почему другие теперь предпочитают искажать прошлое, это правда», - написал певец в Instagram.

Ранее актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по роли в сериале «Мир Дикого Запада», заявила об издевательствах со стороны Мэнсона. Актриса состояла в отношениях с певцом четыре года. Немного позднее еще четыре женщины сообщили об аналогичном поведении певца, поддержав актрису.

Компания звукозаписи Loma Vista Recordings, которая с 2015 года сотрудничала с Мэрилином Мэнсоном, расторгла с ним контракт после этих новостей. Продвижение нового альбома музыканта остановилось.