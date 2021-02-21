Чемезов назвал АК-19 одним из самых востребованных образцов IDEX-2021

Генеральный директор корпорации Ростех Сергей Чемезов выразил мнение, что в числе наиболее перспективных образцов, представленных Россией на Международном военно-техническом салоне IDEX-2021, будет автомат АК-19.

«АК-19 - новый современный автомат, который мы впервые показываем на Международной выставке, с натовским патроном - .223 Remington. И по цене хороший, и по качеству, и по своим характеристикам. Я думаю, что он будет пользоваться спросом», - сказал глава Ростеха «Звезде».

Автомат был создан на базе АК-12. Его особенностями стали телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новое исполнение целика, щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя. Длина ствола составляет 415 мм, а весит он 3,350 г.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия и ОАЭ создадут совместное предприятие для разработки и создания сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета.