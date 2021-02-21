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Мать Роналдиньо умерла из-за коронавируса

Алена Миронова
12:50 21.02.2021
Женщина была госпитализирована еще в декабре. Ей был 71 год.
Мать Роналдиньо умерла из-за коронавируса
© Фото: Eliuk De La Torre, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Мать чемпиона мира по футболу, бывшего футболиста «Барселоны» Роналдиньо умерла из-за COVID-19. Об этом сообщает газета Diario Ole.

Еще в декабре 2020 года Рональдиньо сообщал о том, что его мама Мигелина Элои Дос Сантос госпитализирована с коронавирусом. Пока он никак не подтвердил эту информацию, однако пользователи заметили траурный черный аватар в Twitter-аккаунте.

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