В стране и мире Мать Роналдиньо умерла из-за коронавируса Алена Миронова Женщина была госпитализирована еще в декабре. Ей был 71 год. © Фото: Eliuk De La Torre, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: Мать чемпиона мира по футболу, бывшего футболиста «Барселоны» Роналдиньо умерла из-за COVID-19. Об этом сообщает газета Diario Ole. Еще в декабре 2020 года Рональдиньо сообщал о том, что его мама Мигелина Элои Дос Сантос госпитализирована с коронавирусом. Пока он никак не подтвердил эту информацию, однако пользователи заметили траурный черный аватар в Twitter-аккаунте. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика