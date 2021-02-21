Москву в День защитника Отечества впервые за 65 лет накроют лютые морозы

В ночь на 23 февраля в столицу впервые за 65 лет придут крепкие морозы. Об этом «Звезде» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, согласно прогнозу, ночью в столице температура воздуха составит 25-27 градусов ниже нуля, в области - 25-30 градусов ниже нуля. На востоке местами столбики термометров опустятся до 33 градусов ниже нуля. Днем в Москве ожидается -14 - 16 градусов, а в Подмосковье -13 -18 градусов. Это на 13-15 градусов холоднее нормы и случается 23 февраля реже одного раза в полвека.

Последний раз так морозно в этот день в мегаполисе было 65 лет назад - в 1956 году, когда метеорологи зафиксировали -27, 1 градусов. Абсолютный рекорд принадлежит 1945 году - тогда столбики термометров застыли на отметке -30, 5 градусов.

Атмосферное давление подрастет до 768 мм ртутного столба - это на 23 единицы выше нормы.

«Это негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, которые как-будто бы погрузятся в шахту и опустятся на глубину 250 метро», - отметил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, когда в центральную Россию придет потепление. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, погода будет мягкая, но еще не весенняя к концу февраля.