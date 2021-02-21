В стране и мире В России зарегистрирована тест-система для определения «британского» штамма коронавируса Светлана Головина Разработку осуществляла компания «ДНК-технологии» на базе НИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова. © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости Читайте нас на: В России зарегистрирована первая тест-система для определения мутаций коронавируса, в частности, «британского» штамма. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. По ее словам, система определяет две характерные мутации SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции. «Разработка и вывод на рынок первой российской тест-системы для выявления "британского" штамма коронавируса является большим успехом российских ученых», - отметила руководитель ведомства. Разработку осуществляла компания «ДНК-технологии» на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России. При прохождении испытаний тест-система показала эффективность и достоверность результатов, говорится на сайте Роздравнадзора. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика