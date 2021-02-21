Порошенко отреагировал на санкции в адрес Медведчука

Бывший глава Украины Петр Порошенко отреагировал на санкции в адрес лидера «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука. Экс-президент полностью поддержал данное решение, посчитав его «отвечающим национальным интересам».

Свое мнение Порошенко выразил в личном аккаунте в социальной сети Twitter. Он также добавил, что считает необходимым принять «закон об ответственности коллаборационистов» и призвал к этому парламент страны.

Ранее сообщалось, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие указ о санкциях против 19 компаний и 8 физических лиц, в числе которых оказался Медведчук и его жена Оксана Марченко. В списке также оказались пять граждан России.