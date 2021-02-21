Разрезать пулю ножом: бойцы управления «К» ЦСН ФСБ показали тренировку на меткость

Безупречная огневая и физическая подготовка - залог успеха любой боевой операции. Для того, чтобы их тренировать, специально разрабатываются упражнения на меткость.

В новом выпуске «Военной приемки» сотрудники управления «К» Центра специального назначения ФСБ показали одно из самых сложных упражнений на меткость, где в качестве цели выступило лезвие ножа.

Основная задача для бойца - выстрелить из снайперской винтовки так, чтобы нож разрезал пулю.

На белом стенде хорошо видно, как осколки пули разлетелись в разные стороны. В результате выполнения упражнения пришел в негодность и крепкий спецназовский нож.

В новом выпуске «Военная приемка» знакомит зрителя с одним из самых малоизвестных и самых закрытых подразделений Центра специального назначения ФСБ - управлением «К». Съемочная группа отправилась на Северный Кавказ, посетила там самую охраняемую тренировочную базу в регионе, и стала свидетелями учебной спецоперации по уничтожению боевиков. Гонки на багги по горам и ущельям, методология работы снайперских пар, техника ведения ночного автоматного боя и тактика дистанционного уничтожения подземных укрепленных убежищ террористических групп - все это смотрите в выпуске программы «Военная приемка» «ЦСН ФСБ. Управление «К». Кавказский рубеж».

