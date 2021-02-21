В ОАЭ ждут поставок удлиненного седана Aurus

В ОАЭ ожидают поставок удлиненного седана Aurus Senat Limousine. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Они очень ждут, помимо тех моделей, которые сегодня уже сертифицированы - седан, лимузин - в ближайшее время будет в том числе под эмиратский, ближневосточный рынок сертифицирован удлиненный седан», - отметил глава российского ведомства.

В настоящее время в ОАЭ уже есть один автомобиль Aurus Senat Limousine - его передали высшему руководству государства для тестовой эксплуатации еще в 2019 году. Мантуров добавил, что в следующем году ожидается также и появление в ОАЭ серийного производства внедорожника SUV.

Ранее появилась информация о том, что Россия и ОАЭ создадут совместное предприятие для разработки сверхзвукового бизнес-джета. Самолет планируется создать в двух версиях: вместимостью до 8 и до 30 человек. Скорость составит 1,5-1,8 Маха, при том, что на скорости 1,8 Маха можно лететь не менее четырех часов. Облик бизнес-джета могут разработать уже к концу 2021 - началу 2022 года.