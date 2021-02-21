Посол РФ в США привился американской вакциной Moderna

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сделал прививку от коронавируса американским препаратом Moderna. Дипломат отметил, что первый укол у него был неделю назад, и второй укол он сделает через четыре недели.

«Тем самым я просто хочу подчеркнуть, что мы не политизируем проблему вакцин. Если в стране - есть хорошая вакцина и возможность сохранить свое здоровье, надо этим пользоваться», - сообщил Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как подчеркнул представитель российской дипмисии, разделительные линии в этой области наносят только ущерб безопасности граждан той или иной страны.