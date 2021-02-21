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Россия и ОАЭ создадут совместное предприятие для разработки сверхзвукового бизнес-джета

Алена Миронова
10:35 21.02.2021
Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках своей рабочей поездки в ОАЭ.
Россия и ОАЭ создадут совместное предприятие для разработки сверхзвукового бизнес-джета
© Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globallookpress
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Россия и ОАЭ создадут совместное предприятие для разработки и создания сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Это будет совместное предприятие. Вопрос, какое это будет долевое участие. Пока мы к этому вопросу еще не подходили. С эмиратской стороны это будет Mubadala, с нашей - понятно, что это будет ОАК, возможно, какая-то из ее "дочек"», - цитирует главу ведомства ТАСС.

Самолет планируется создать в двух версиях: вместимостью до 8 и до 30 человек. Скорость составит 1,5-1,8 Маха, при том, что на скорости 1,8 Маха можно лететь не менее четырех часов. Облик бизнес-джета могут разработать уже к концу 2021 - началу 2022 года. 

Он также добавил, что в настоящий момент Россия ведет переговоры с Казахстаном касательно поставок SSJ100 и МС-21. Объем и сроки поставок пока не уточняются. 

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