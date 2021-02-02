Умер ветеран Сталинградской битвы и российский ученый Максим Загорулько

Участник Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы Максим Загорулько умер во вторник в Волгограде в возрасте 96 лет.

«Максим Матвеевич скончался во вторник утром после продолжительной болезни у себя дома», - передает РИА Новости слова представителя региональной администрации.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил свои соболезнования родным ветерана.

Загорулько прошел всю войну от начала до конца, был участником Сталинградской битвы. Он имеет огромное количество наград - среди них ордена Отечественной войны I степени и Красной Звезды. После войны он стал профессором, позднее открыв в Волгограде первый классический университет.

Будучи уже в почтенном возрасте, Загорулько принимал активное участие в общественной жизни города, руководил центром по изучению Сталинградской битвы. В 2014 году за многолетнюю продуктивную работу по подготовке научных кадров ветерана наградили орденом Александра Невского.