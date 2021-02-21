В московской квартире нашли тела двух детей

В квартире на северо-востоке Москвы обнаружили тела девочки и мальчика 2009 и 2017 годов рождения соответственно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным СМИ, дети проживали вместе с родителями на Ясном проезде. Мать детей была госпитализирована с повреждениями.

Прокуратура города уже начала проверку в связи с произошедшим, передает агентство. В ее ходе будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. Результаты работы будут лично проконтролированы прокурором столицы Денисом Поповым.