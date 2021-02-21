Россиян предупредили о сильнейшем холоде 23 февраля

В следующие пять дней на территории России от берегов Тихого океана до западных границ будет наблюдаться аномально низкая температура. Самым холодным из предстоящих дней станет 23 февраля. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Сильнее всего мороз в этот день ощутят в Красноярском крае, на Урале и в Западной Сибири. В некоторых местах аномалия обусловлена антициклоном, а в некоторых - затоком холодного воздуха. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что потепление жителям центральных областей Европейской России стоит ожидать через неделю. К концу месяца столбики термометра постепенно начнут стремиться к нормальным климатическим значениям.