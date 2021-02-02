Водительские права в России предложили приравнять к паспорту

В Государственную думу на рассмотрение депутатов внесен законопроект, согласно которому можно будет использовать водительские права вместо удостоверения личности при проведении денежных операций. Как поясняется в документе, это должно упростить порядок идентификации клиентов банков (физических лиц).

«Предлагается установить возможность использования в таком качестве номера водительского удостоверения», - указано в пояснительной записке на сайте парламента.

Как уточнил министр экономического развития РФ Максим Решетников, водительские права могут стать альтернативой СНИЛС и ИНН, которые не всегда имеются под рукой. Упрощенная идентификация, объяснил Решетников, применяется, например, при почтовых переводах, обмене валюты и в других случаях.

Изменения могут внести в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем, и финансированию терроризма». Автором законопроекта выступает правительство РФ.