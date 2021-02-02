ФСБ накрыла 28 подпольных оружейников в 19 регионах России

Сотрудники ФСБ задержали 43 человека в 19 регионах России в рамках дела о подпольном оружии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В январе в Москве, Подмосковье, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях, а также в республиках Карелия, Коми, Мордовия, Хабаровском и Краснодарском краях под обыски попали дома нелегальных оружейников.

В ходе обысков нелегальных оружейных мастерских сотрудники спецслужбы обнаружили восемь пистолетов-пулеметов, три пулемета, 18 автоматов, снайперскую винтовку «Винторез», 48 винтовок и карабинов, 113 пистолетов и револьверов, 27 минометных мин различного калибра, 45 ручных гранат Ф-1 и РГД-5, а также более 26 тысячи патронов, 34,5 килограмма взрывчатых веществ, 29 приспособлений для бесшумной стрельбы.

По результатам проведенной операции пресечена деятельность 28 подпольных оружейников.