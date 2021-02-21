Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия

Президент США Джо Байден сообщил о том, что Техас находится в бедственном положении в связи с экстремальными погодными условиями. Глава государства распорядился помочь властям штата и муниципалитетам справиться с последствиями мощных метелей, охвативших территорию с 11 февраля.

Государственная поддержка была направлена лицам, пострадавшим из-за буйства стихии. В частности, ряд граждан получили средства, покрывающие стоимость незастрахованного имущества, провести ремонт дома или оплачивать временное жилье.

Помимо этого, федеральное финансирование получили органы власти, а также некоторые частные некоммерческие организации. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Белого дома.

Ранее в Техасе из-за непогоды почти 15 миллионов человек столкнулись с проблемами водоснабжения. Света, по той же причине, лишились порядка 95 тысяч жителей.