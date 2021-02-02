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Вопросы для Джен Псаки на брифингах согласовывали заранее

Светлана Иванова
10:10 02.02.2021
Команда Байдена попросила журналистов заранее приготовиться вопросы для брифингов.
Вопросы для Джен Псаки на брифингах согласовывали заранее
© Фото: Stefani Reynolds, CNP, Globallookpress
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Сотрудники по связям с общественностью американского президента Джо Байдена пытались выяснить до брифингов суть вопросов, которые аккредитованные при Белом доме журналисты собирались задавать пресс-секретарю Джен Псаки во время общения с представителями СМИ. Как сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на сразу несколько источников, подобные случаи происходили несколько раз.

По данным газеты, репортеры обеспокоенно отреагировали на происходящее, подняв этот вопрос во время неофициального общения с членами Ассоциации корреспондентов Белого дома. Лидеры ассоциации посоветовали журналистам игнорировать запросы работников отдела коммуникаций в администрации президента.

«Пресса не может действительно выполнять свою работу в комнате для брифингов, если Белый дом выбирает и выбирает вопросы, которые они хотят», - высказался один из аккредитованных корреспондентов Белого дома, подчеркнув, что в сложившейся ситуации речи «о свободной прессе» не идет.

В пресс-службе президента США в свою очередь объяснили свои запросы репортерам желанием наладить отношения с прессой.

После вступления Байдена в должность Белый дом вернул традиционные регулярные брифинги с журналистами. Пресс-секретарь Джен Псаки на каждой из первых пресс-конференций отвечала на вопросы всех присутствовавших репортеров.

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