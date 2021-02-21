В результате взрыва во Львовской области погибли два человека

Двое местных жителей города Дрогобыч Львовской области, мужчины в возрасте 37 и 40 лет, погибли в результате взрыва у подъезда одного из жилых домов по улице Стрыйская.

Еще одна местная жительница пострадала и была отправлена в больницу, сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

«В результате взрыва телесные повреждения получила женщина - она госпитализирована», - говорится на странице ведомства в Facebook.

По данному факту открыто уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Правоохранители устанавливают личность травмированной женщины и обстоятельства произошедшего преступления.