В результате взрыва во Львовской области погибли два человека
Взрыв произошел у подъезда одного из жилых домов, по факту преступления уже возбуждено уголовное дело.
© Фото: Поліція Львівської області facebook
Двое местных жителей города Дрогобыч Львовской области, мужчины в возрасте 37 и 40 лет, погибли в результате взрыва у подъезда одного из жилых домов по улице Стрыйская.
Еще одна местная жительница пострадала и была отправлена в больницу, сообщила пресс-служба полиции Львовской области.
«В результате взрыва телесные повреждения получила женщина - она госпитализирована», - говорится на странице ведомства в Facebook.
По данному факту открыто уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Правоохранители устанавливают личность травмированной женщины и обстоятельства произошедшего преступления.