Пользователь Google Earth заметил на спутниковых снимках «невидимый» американский самолет

Пользователь Google Earth заметил на спутниковых снимках «невидимый» самолет ВВС США. За пределами ангара видна его полупрозрачная форма.

Найденная локация - авиабаза ВВС США недалеко от города Абилин в Техасе. На снимках полупрозрачная форма самолета видна рядом с одним из ангаров. Ее положение и размер почти идентичны рядом стоящему самолету.

«Честно говоря, я бы не сомневался в невидимом самолете. За закрытыми дверями происходит много инноваций», - передает Daily Star слова одного из пользователей, прокомментировавшего снимок.

Другой комментатор предположил, что самолет специально попросили скрыть по соображениям безопасности.

«Не невидимый, просто не предназначен для того, чтобы его видели в Google Earth», - написал другой пользователь.

Некоторые предположили, что это всего-лишь сбой текстуры.

«Нет, это самолет Чудо-женщины», - пошутил другой пользователь.

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