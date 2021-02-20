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Пользователь Google Earth заметил на спутниковых снимках «невидимый» американский самолет

Алена Миронова
09:25 20.02.2021
Найденная локация - авиабаза ВВС США недалеко от города Абилин в Техасе. На снимках полупрозрачная форма самолета видна рядом с одним из ангаров.
Пользователь Google Earth заметил на спутниковых снимках «невидимый» американский самолет
© Фото: Google Earth
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Пользователь Google Earth заметил на спутниковых снимках «невидимый» самолет ВВС США. За пределами ангара видна его полупрозрачная форма.

Найденная локация -  авиабаза ВВС США недалеко от города Абилин в Техасе. На снимках полупрозрачная форма самолета видна рядом с одним из ангаров. Ее положение и размер почти идентичны рядом стоящему самолету.

«Честно говоря, я бы не сомневался в невидимом самолете. За закрытыми дверями происходит много инноваций», - передает Daily Star слова одного из пользователей, прокомментировавшего снимок.

Другой комментатор предположил, что самолет специально попросили скрыть по соображениям безопасности.

«Не невидимый, просто не предназначен для того, чтобы его видели в Google Earth», - написал другой пользователь.

Некоторые предположили, что это всего-лишь сбой текстуры.

«Нет, это самолет Чудо-женщины», - пошутил другой пользователь.

Ранее Пользователь TikTok заметил на картах Google призрачную фигуру в одном из заброшенных чернобыльских зданий. Зрители пришли в ужас от увиденного и начали активно делиться своими впечатлениями и эмоциями в комментариях под видео.

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