В Бабушкинском суде началось заседание по делу Навального

В Бабушкинском суде в Москве началось заседание по делу Алексея Навального. Всего сегодня ожидается два судебных заседания с его участием.

В ходе первого заседания будет рассмотрена апелляционная жалоба Навального на замену условного срока реальным по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше».

В 14.00 начнется второе заседание суда по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навальный выступит с последним словом, после чего судья вынесет приговор.

На заседание к Навальному приехали дипломаты из Швеции, Финляндии, Польши и Литвы.