Буксир снял моряков, отравившихся на судне в Керченском проливе

В районе Керченского пролива в порту «Кавказ» спасательный буксир провел эвакуацию отравившихся моряков с судна April. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Буксир "Меркурий" снял пятерых моряков с судна и доставил их на берег, где передал береговым службам», - уточняется в сообщении.

В результате инцидента один человек погиб. Им оказался гражданин Турции. Сухогруз находится на якорной стоянке в порту.

По данным Росморречфлота, всего на борту судна было пять турецких граждан, один украинец и два гражданина Грузии, пишет РИА Новости.

Сигнал бедствия был подан сухогрузом 19 февраля. Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко рассказал «Звезде», что на борту находятся опасные химикаты.