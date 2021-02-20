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Буксир снял моряков, отравившихся на судне в Керченском проливе

Светлана Головина
09:27 20.02.2021
В результате инцидента погиб гражданин Турции.
Буксир снял моряков, отравившихся на судне в Керченском проливе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В районе Керченского пролива в порту «Кавказ» спасательный буксир провел эвакуацию отравившихся моряков с судна April. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Буксир "Меркурий" снял пятерых моряков с судна и доставил их на берег, где передал береговым службам», - уточняется в сообщении.

В результате инцидента один человек погиб. Им оказался гражданин Турции. Сухогруз находится на якорной стоянке в порту.

По данным Росморречфлота, всего на борту судна было пять турецких граждан, один украинец и два гражданина Грузии, пишет РИА Новости.

Сигнал бедствия был подан сухогрузом 19 февраля. Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко рассказал «Звезде», что на борту находятся опасные химикаты.

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