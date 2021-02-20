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Замерзающим американцам выставили огромные счета за электричество

Светлана Головина
08:46 20.02.2021
Жители Техаса получили счета на 1000, 3 800 и даже 17 тысяч долларов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Chengyue Lao, XinHua, Globallookpress
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Из-за аномальных морозов в штате Техас местным жителям прислали счета на электричество на тысячи долларов. Об этом сообщает телеканал WFAA.

Уточняется, что рекордные суммы получили те, кто использует плавающий тариф, который зависит от рыночной цены на электроэнергию. На фоне непогоды ее стоимость резко увеличилась.

В частности, граждане получили счета на 1000, 3 800 и даже 17 тысяч долларов.

После мощного снежного циклона миллионы людей остались без света и тепла. Грелись всем, чем можно - каминами, электроплитками, кондиционерами. Сейчас энергоснабжение в штате постепенно восстанавливают, однако лопнувшие без утепления водопроводные трубы быстро заменить не получается.

За водой в Техасе люди стоят в огромных очередях к колонкам. Власти организовали раздачу бутилированной воды.

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