Вечный огонь у стен Кремля прошел профилактику накануне Дня защитника Отечества

В Александровском саду у могилы Неизвестного проверили Вечный огонь. Сотрудники газовой службы накануне Дня защитника Отечества провели его профилактику.

Специалисты прочистили запальники, а также отрегулировали работу горелки. Техническое обслуживание, как правило, проводится раз в месяц, а перед 23 февраля - дополнительно. Огонь на время работ при помощи специального факела из звезды перенесли в запасную горелку, а затем вернули на место.

Известно, что мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя.