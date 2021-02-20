Спасатели нашли место, где могут находиться люди после обрушения на фабрике в Норильске

На месте обрушения здания цеха в Норильске работают специалисты с тепловизорами. Они обнаружили две точки, где под завалами могут находиться люди. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-служба администрации города.

Трагедия произошла, когда в здании и соседней пешеходной галерее шли ремонтные работы. В пункте перегрузки руды хотели усилить несущие конструкции. Площадь обрушения составила около тысячи квадратных метров. Двоим рабочим удалось выбраться самостоятельно. Еще четверых на поверхность вынесли спасатели. На данный момент известно об одном погибшем.

В спасательных работах участвуют 195 человек, привлечено 57 единиц техники. По данным МЧС, площадь обрушения составило около 1 тыс. кв. метров.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).