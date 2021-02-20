Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Спасатели нашли место, где могут находиться люди после обрушения на фабрике в Норильске

Лина Давыдова
08:37 20.02.2021
Специалисты исследовали место обрушения с помощью тепловизоров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СК РФ
Читайте нас на:

На месте обрушения здания цеха в Норильске работают специалисты с тепловизорами. Они обнаружили две точки, где под завалами могут находиться люди. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-служба администрации города. 

Трагедия произошла, когда в здании и соседней пешеходной галерее шли ремонтные работы. В пункте перегрузки руды хотели усилить несущие конструкции. Площадь обрушения составила около тысячи квадратных метров. Двоим рабочим удалось выбраться самостоятельно. Еще четверых на поверхность вынесли спасатели. На данный момент известно об одном погибшем.

В спасательных работах участвуют 195 человек, привлечено 57 единиц техники. По данным МЧС, площадь обрушения составило около 1 тыс. кв. метров.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:46 В стране и мире
Видео
Замерзающим американцам выставили огромные счета за электричество
07:24 В стране и мире
Видео
Обрушившееся здание цеха в Норильске имело дефекты
06:38 В стране и мире
США не предложили новых санкций по «Северному потоку-2»
06:18 В стране и мире
В США потерпел крушение военный самолет: есть жертвы
05:31 В стране и мире
Рогозин «отправился на Марс»: глава Роскосмоса отреагировал мемом на появление снимков Perseverance
Популярное
Популярное
Видео
«Звезда» запускает новый телеканал «Звезда Плюс» в День защитника Отечества
Видео
«Холодный расклад»: синоптик рассказал, какой будет грядущая весна
Свитер бабушка связала: русские корни помогли перенести холод семье из Техаса
Эксперт рассказал, как быстро найти украденный телефон
Видео
Минобороны РФ опубликовало архивные документы к 115-летию со дня рождения маршала Бабаджаняна
Видео
Диетолог назвала продукты для здоровья сердца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.