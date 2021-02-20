Россия и Белоруссия обсуждают пересмотр кредита на АЭС

Россия и Белоруссия обсуждают возможность использования остатков экспортного кредита размером 10 миллиардов долларов, выданного на строительство АЭС в 2011 году. Об этом заявили в белорусском Минфине.

В соответствии с оценками министерства, ожидаемая стоимость сооружения БелАЭС будет меньше, чем размер предоставляемых средств.

«Правительства двух стран рассматривают возможность использования остатка средств указанного государственного экспортного кредита для реализации иных инвестиционных проектов, представляющих взаимный интерес сторон», — передают «Известия» слова представителей ведомства.

В настоящий момент проводятся двусторонние переговоры о направлении этих средств на иные инвестиционные проекты. О сумме остатка и конкретных проектах не уточняется. Согласно данным Минфина РФ, в сентябре 2020 года Минск использовал только 4,5 миллиарда долларов от общей суммы.