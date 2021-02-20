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Первый шаг к колонизации Марса: какие задачи будет выполнять Perseverance на Красной планете

Алексей Самолетов
Алена Миронова
08:56 20.02.2021
Работа аппарата на Марсе - попытка понять, пригодна ли планета для колонизации. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: NASA, JPL-Caltech, Globallookpress
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Аппарат для изучения поверхности Марса Perseverance достиг поверхности Красной планеты. Посадка была совершена успешно и продлилась около семи минут. Perseverance стал первым марсоходом, который способен делать снимки в цвете. Обо всех деталях миссии аппарата на Марсе рассказал обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов.

«Об этом мечтали все. Ну и, естественно, тут сразу приходит на ум аналогия, когда Нил Армсмтронг ступил на луну, он сказал, что первый шаг человека по Луне это, собственно говоря, первый шаг всего человечества», - заметил Алексей.

Исследовательский аппарат весь мир уже уменьшительно-ласкательно называет «Перси». Более того, он уже прислал несколько фотографий с Марса. Это колоссальная международная программа, завершившаяся успехом.

«Взлетали на русских двигателях РД-180. Сегодня ровер катается по планете на колесах, сделанных из русского титана», - обратил внимание обозреватель «Звезды».

Одна из главных задач, которую будет решать Перси - попытка понять, можно ли атмосферу на Марсе превратить в атмосферу для дыхания.

«Как развивалась ситуация: он вошел в атмосферу Марса. Был сброшен защитный чехол..разогрев колоссальный совершенно..термо-защитный чехол. Вот он тоже был потом сброшен. После этого скорость вхождения в атмосферу Марса была порядка 20 000 километров в час. Ее нужно было погасить до 3 метров в секунду», - рассказал Алексей.

В настоящий момент идет адаптация ровера к работе на Марсе. Сейчас проверяются все системы. У аппарата совершенно уникальная оснастка - 23 камеры, которые будут видеть в разных диапазонах. 

«Мы получим наконец-то стереоскопическую картинку марсианской поверхности», - отметил Алексей.

Perseverance приземлился в очень сложном районе Езера. По предположениям ученых, там можно найти остатки биологической жизни, если она когда-либо была на Марсе. Работа аппарата на Марсе - попытка понять, пригодна ли планета для колонизации. 

«На самом деле это первый шаг к колонизации Марса. Ну и плюс ко всему прочему, наш коптер поможет понять, можем ли мы передвигаться над поверхностью. То есть это колоссальный объем исследований, которые сейчас можно провести для того, чтобы, как сказал Нил Армстронг, сделать первый шаг, но теперь уже по Красной планете», - резюмировал Алексей.

В «Роскосмосе» поздравила NASA с успешной посадкой аппарата на Марс, пожелав удачи и выполнения программы научных исследований.

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