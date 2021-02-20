Крымский мост заработал в штатном режиме

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе управления дорог «Тамань» в субботу в шесть утра были сняты ограничения для движения легковушек, движение для грузового транспорта возобновили в 6:30.

«Также дорожные службы обеспечили проезд на протяжении всей трассы "Таврида"», - также отметили в сообщении.

Дорожное покрытие полностью очищено, сейчас дорожные службы обрабатывают асфальт противогололедными материалами.

Ранее тяжелая техника - грейдеры и тракторы - смогли пробиться к водителям, оказавшимся в ловушке на трассе «Таврида». Из снежных заносов вытащили больше сотни автомобилей. Как сообщили власти Крыма, к работе пришлось подключить подразделения Минобороны и Росгвардии.

Непогода обрушилась на Крым накануне. Из-за сильного ветра снегом замело проезжую часть, сильно снизилась видимость на дороге. В итоге движение по Керченскому мосту было остановлено - впервые с момента открытия. Подходы к переправе превратились в один сплошной затор, люди ночевали в машинах.