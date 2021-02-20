Банки хотят отказывать в переводах по решению суда

Для борьбы с мошенничеством и обналичиванием средств через исполнительные листы российские банки хотят получить право не выполнять в некоторых случаев решения судов о переводе.



На данный момент отказ невозможен даже при подозрении в краже. Участники рынка уже представили свою версию поправок в законодательство.

С начала 2021 года Министерство юстиций совместно с Центробанком возобновили работу над законопроектом, который долен решить проблему обналичивания и отмывания денег через исполнительные листы. В качестве одного из механизмов было предложено «зачислять средства по исполнительным документам только на счета российских банков, даже если получателем денег выступает нерезидент».

Банковский сектор поддержал инициативу, однако намерен дополнить ее, пишет «РБК» со ссылкой на обращение Национального совета финансового рынка.

Уточняется, что причиной отказа в принятии бумажных исполнительных листов может стать, если данных о нем нет в электронной базе ФССП, данные недостоверны или документы устарели и «не пройдут этот фильтр».