Обрушившееся здание цеха в Норильске имело дефекты

Здание цеха в Норильске, где под завалами погиб человек, ремонтировалось, оно имело дефекты. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ», - говорится в сообщении.

В ночь на субботу в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение на площади около 1 тысячи квадратных метров. Двум рабочим удалось выбраться самостоятельно, еще четырех вытащили из под завалов, еще двух ищут спасатели. Один из пострадавших позже скончался в скорой помощи, еще пять находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.