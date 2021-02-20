Пять человек находятся в тяжелом состоянии после обрушения на фабрике в Норильске

В результате обрушения галереи в дробильном цехе Норильской обогатительной фабрики пять человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом «Звезде» сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Красноярского края Дарья Шафиро.

«По состоянию на 9 утра по местному времени в Норильскую межрайонную больницу №1 госпитализированы пять пострадавших в тяжелом состоянии. В учреждении развернуто шесть операционных, привлечено шесть бригад специалистов: травматологов, анестезиологов, реаниматологов и нейрохирургов», - уточнила представитель ведомства.

На месте происшествия помощь пострадавшим оказывают пять бригад скорой помощи, в том числе, две реанимационные. Ситуация находится под особым контролем регионального Минздрава.

Обрушение галереи произошло на улице Горная, 27 в 00.44 по московскому времени. Двое, находившихся на территории цеха в момент трагедии, смогли спастись самостоятельно. На данный момент известно, что жертвой стал один человек. Сейчас спасатели продолжают вести спецоперацию по нахождению граждан и разбору завалов.