Ученые рассказали, как увеличить продолжительность жизни

Правильная диета способна увеличить продолжительность жизни. Результаты исследования, подтверждающие это, ученые опубликовали в The British Medical Journal.

Секрет заключается в правильной диете - животный белок рекомендуется заменить растительным. Исследователи сравнили влияние питания с животными и растительными белками на риск смертности от таких причин, как рак и сердечно-сосудистые заболевания. В ходе исследований из 715 128 участников скончались 113 039 человек - у тех, кто употреблял растительные белки, риск смертности был значительно ниже.

Содержится растительный белок в орехах, цельнозерновых продуктах, бобовых, семенах. Однако употреблять продукты с насыщенными жирами, сахаром и солью - не рекомендуется. Жиры могут поспособствовать повышению уровня холестерина в крови, что, в свою очередь, может послужить причиной развития сердечных заболеваний. Понизить уровень холестерина помогут регулярные занятия спортом.