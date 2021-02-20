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Ученые рассказали, как увеличить продолжительность жизни

Алена Миронова
06:58 20.02.2021
Секрет заключается в правильной диете - животный белок рекомендуется заменить растительным.
Ученые рассказали, как увеличить продолжительность жизни
© Фото: pixabay.com
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Правильная диета способна увеличить продолжительность жизни. Результаты исследования, подтверждающие это, ученые опубликовали в The British Medical Journal.

Секрет заключается в правильной диете - животный белок рекомендуется заменить растительным. Исследователи сравнили влияние питания с животными и растительными белками на риск смертности от таких причин, как рак и сердечно-сосудистые заболевания. В ходе исследований из 715 128 участников скончались 113 039 человек - у тех, кто употреблял растительные белки, риск смертности был значительно ниже.

Содержится растительный белок в орехах, цельнозерновых продуктах, бобовых, семенах. Однако употреблять продукты с насыщенными жирами, сахаром и солью - не рекомендуется. Жиры могут поспособствовать повышению уровня холестерина в крови, что, в свою очередь, может послужить причиной развития сердечных заболеваний. Понизить уровень холестерина помогут регулярные занятия спортом.

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