США не предложили новых санкций по «Северному потоку-2»

Госдепартамент Соединенных Штатов не предложил новых санкций по трубопроводу «Северный поток - 2». В докладе, подготовленном для Конгресса страны, фигурируют российское судно «Фортуна» и компания «КВТ-Рус», которые уже находятся под ограничениями.

В документе также нет предложений по санкциям против немецких и других европейских организаций, которые задействованы в строительстве трубопровода.

«Решение США отражает политический расчет госсекретаря Энтони Блинкена не бросать вызов Германии по поводу ее поддержки трубопровода», - пишет Bloomberg.

Ранее в Газпроме заявили, что компания прикладывает максимум усилий для реализации проекта «Северный поток-2».