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США не предложили новых санкций по «Северному потоку-2»

Светлана Головина
06:38 20.02.2021
В докладе Госдепартамента также нет предложений и против европейских организаций, участвующих в строительстве трубопровода.
США не предложили новых санкций по «Северному потоку-2»
© Фото: Jens Büttner dpa Globallookpress
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Госдепартамент Соединенных Штатов не предложил новых санкций по трубопроводу «Северный поток - 2». В докладе, подготовленном для Конгресса страны, фигурируют российское судно «Фортуна» и компания  «КВТ-Рус», которые уже находятся под ограничениями.

В документе также нет предложений по санкциям против немецких и других европейских организаций, которые задействованы в строительстве трубопровода.

«Решение США отражает политический расчет госсекретаря Энтони Блинкена не бросать вызов Германии по поводу ее поддержки трубопровода», - пишет Bloomberg.

Ранее в Газпроме заявили, что компания прикладывает максимум усилий для реализации проекта  «Северный поток-2».

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