Врачи раскрыли опасность передозировки витамина D

От избыточного применения витамина D могут быть побочные эффекты, поэтому принимать его стоит в той дозировке, которую назначит врач. Об этом заявила терапевт Наталья Уклеина.

«Витамин D сам по себе не аллергичен, но разные производители используют какие-то добавки, чтобы улучшить вкусовые качества, внешнюю оболочку и так далее. Они могут вызвать аллергию», — передает телеканал «360» слова терапевта.

Так, например, при передозировке может появиться головная боль, тошнота и даже зуд кожи. Витамин D может откладываться в печени, почках, кровеносных сосудах, отметила терапевт Лариса Алексеева. Безопасная доза составляет 600 МЕ.

Как отмечает врач, в настоящее время, в период пандемии, выяснилось, что витамины D и C действительно укрепляют иммунитет и способны противостоять вирусу. Но все же при приеме любых добавок всегда необходимо соблюдать суточную норму, а также избегать приема витаминных комплексов, которые могут привести к серьезным побочным эффектам.