В стране и мире В США потерпел крушение военный самолет: есть жертвы Светлана Головина На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, быстрого реагирования и пожарные. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: В Соединенных Штатах при крушении военного самолета недалеко от аэропорта Монтгомери два человека погибли. Об этом сообщила директор местного агентства по ЧС Кристина Торнтон. «Двухместный самолет Т-38 упал недалеко от Даннелли Филд в Монтгомери, где также находится база Национальной гвардии Алабамы», - рассказала глава агентства. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, быстрого реагирования и пожарные, пишет телеканал Fox News. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика