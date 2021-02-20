В США потерпел крушение военный самолет: есть жертвы
На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, быстрого реагирования и пожарные.
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В Соединенных Штатах при крушении военного самолета недалеко от аэропорта Монтгомери два человека погибли. Об этом сообщила директор местного агентства по ЧС Кристина Торнтон.
«Двухместный самолет Т-38 упал недалеко от Даннелли Филд в Монтгомери, где также находится база Национальной гвардии Алабамы», - рассказала глава агентства.
На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, быстрого реагирования и пожарные, пишет телеканал Fox News.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.