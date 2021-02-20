В стране и мире Запивая стресс: как «обмануть» свой организм и избавиться от нервов Анна Берестовая Также при стрессе хорошо помогут физические упражнения. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Неправильную для здоровья реакцию заедания стресса следует заменить на намного более полезное запивание. Такое мнение высказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. «Даже если вы заедаете полезной едой, то это все равно плохо», - объяснила она. Как указала врач, стакан простой воды в качестве «ответа» на стресс разрывает складывающуюся в результате стандартной реакции связь, образующую порочный круг: мозг - надпочечники - выработка кортизола (гормон стресса). «Когда мы пьем воду, эта связь прекращается, и гормоны не вырабатываются», - указала специалист. Также вместо еды при стрессе хорошо помогут физические упражнения. При совершении двигательной активности уменьшается стресогенность. «Следовательно, человек находится в большей безопасности, чем заедая стресс», - добавила Павлова. Ранее офтальмолог рассказал, что при сильном стрессе у человека может появиться беспричинное ощущение рези в глазах, а также возникнуть раздвоение и расплывчатость изображения. При подобных проблемах врач рекомендовал обратиться к окулисту и неврологу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика