По Крымскому мосту открыто движение в сторону Керчи

Транспортная обстановка на Крымском мосту постепенно стабилизируется. Обильный снегопад заставил работников МЧС РФ впервые временно приостановить движение автомобилей по мосту, однако сейчас его уже открыли для легковых автомобилей в направлении города Керчь.

«Водителей грузового автотранспорта и вахтовых автобусов, которые направляются далее на территорию Крыма, мы убедили разместиться в гостиницах города Тамани. Часть автолюбителей отправили в город Краснодар», - сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту открыто в направлении Краснодарского края, а в Республику Крым оно не осуществлялось из-за проблем с проездом на трассе «Таврида». Сейчас там организованы десять пунктов обогрева для водителей, оказавшихся в плену снежных заносов. Специалисты с помощью спецтехники и вручную ведут работы по оказанию помощи людям.

Движение по Крымскому мосту 19 февраля было временно приостановлено впервые за все время эксплуатации конструкции из-за выпавшего снега и сильного бокового ветра.