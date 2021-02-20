Площадь обрушения на фабрике в Норильске составила 1000 квадратных метров

В МЧС России выяснили, что общая площадь обрушения, произошедшего на Норильской обогатительной фабрике, составила около тысячи квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На месте случившегося ведутся непрерывные работы в трехсменном режиме. Для возможного обнаружения следов присутствия выживших регулярно объявляется минута тишины.

На территорию аварии были направлены 195 человек и 57 единиц техники.