Житель Чукотки хранил в гараже шесть килограммов золота

Житель города Билибино Чукотской области хранил в гараже своего дома почти шесть килограммов золота. По данному факту, как пишет газета «Аргументы и Факты» со ссылкой на УМВД региона, уже возбуждено уголовное дело.

В обнаруженном у мужчины драгоценном металле содержалось 5,994 килограмма золота и 585 граммов серебра. В соответствии с актуальным курсом Банка России, находка стоит свыше 26 миллионов 400 тысяч рублей.

Подозреваемый обвиняется в «совершении сделки, связанной с самовольно добытыми драгоценными металлами». По предварительным данным, мужчина закупал золото незаконным путем.