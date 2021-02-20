Житель Чукотки хранил в гараже шесть килограммов золота
Обнаруженный металл был оценен приблизительно в 26 миллионов 400 тысяч рублей.
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Житель города Билибино Чукотской области хранил в гараже своего дома почти шесть килограммов золота. По данному факту, как пишет газета «Аргументы и Факты» со ссылкой на УМВД региона, уже возбуждено уголовное дело.
В обнаруженном у мужчины драгоценном металле содержалось 5,994 килограмма золота и 585 граммов серебра. В соответствии с актуальным курсом Банка России, находка стоит свыше 26 миллионов 400 тысяч рублей.
Подозреваемый обвиняется в «совершении сделки, связанной с самовольно добытыми драгоценными металлами». По предварительным данным, мужчина закупал золото незаконным путем.