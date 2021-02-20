Рогозин «отправился на Марс»: глава Роскосмоса отреагировал мемом на появление снимков Perseverance

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин с юмором отреагировал на появление в Интернете первых фото Марса, сделанных американским аппаратом Perseverance.

Глава корпорации выложил в своем аккаунте в Twitter коллаж из «марсианского» снимка и своей фотографии. Пост Рогозин подписал следующим образом: «Первое, что увидели американцы на Марсе».

Первое, что увидели американцы на Марсе pic.twitter.com/rsCgSh4hB7 — РОГОЗИН (@Rogozin) February 19, 2021

Ранее сообщалось, что для космического корабля, направленного для исследования Красной планеты, была создана собственная страничка в социальной сети. На этой странице все желающие могут увидеть красочные снимки с поверхности Марса с мотивирующими комментариями от лица Perseverance.