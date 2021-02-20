Кипр отложил открытие границ для туристов из РФ до 1 апреля

Власти Кипра до 1 апреля отложили открытие въезда в страну для россиян. Об этом сообщили в посольстве России в Никосии, ознакомившись с решениями министерства транспорта Кипра и решением Совета министров.

«Перенос России в так называемые зеленую, оранжевую или красную категории, открывающий доступ для туристов, отложен до 1 апреля», - цитирует посольство «Интерфакс».

С 1 марта Россия будет относиться к так называемой серой категории, то есть въезд на Кипр будет разрешен только отдельным категориям граждан, как и в настоящее время. При этом Минздравом Кипра еженедельно будут пересматриваться категории, к которым относятся те или иные страны, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Ранее предполагалось, что с 1 марта Кипр возобновит международный туризм для граждан 56 стран, в том числе России.